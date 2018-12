Il Villafranca Veronese ha ufficializzato l'acquisto di un centrocampista ex Milan: Rodney Strasser. Il classe '90 della Sierra Leone riparte quindi dalla Serie D. Queste le parole del direttore generale Cannoletta: "Rodney e' da alcuni mesi che si allena con la squadra, si e' integrato ben sia a livello di gruppo che di gioco e l'altro giorno e' venuto da me e mi ha detto : "Mauro mi trovo bene qui sia come ambiente sia come gruppo e mi piacerebbe far parte della squadra e dare il mio contributo per cercare di ottenere la salvezza del Villafranca". Sono certo che Rodney con la sua personalità e qualità in mezzo al campo potra' fare da trascinatore e contribuire anche alla crescita del livello qualitativo della squadra e punto di riferimento anche per i piu' giovani".