Milan, ricordi Suso? Stagione da incubo a Siviglia, futuro già scritto

Suso è pronto a tornare a casa. L'esterno classe 1993 terminerà la sua avventura con il Siviglia al termine della stagione (dato anche un contratto che scadrà proprio il 30 giugno 2025) e si preparerà a tornare nella sua città natale e a vestire la maglia del Cadice, società di Segunda Division in cui lo spagnolo ha mosso i primi passi nel calcio giovanile.



Com'è stato riportato e confermato da AS, l'ex giocatore del Milan ha già preso la sua decisione di chiudere il capitolo Siviglia fra due mesi (dopo una stagione vissuta ai margini, in cui non è mai andato a segno nei suoi 217' disputati in Liga), con la squadra andalusa ancora impegnata in una pericolosa lotta salvezza in Spagna.

Già lo scorso gennaio, Suso era stato a un passo dal trasferirsi nella B spagnola al Cadice, ma alla fine il Siviglia decise di non lasciarlo partire prima della fine dell'accordo in essere. Per l'ex numero 8 rossonero è pronto un contratto triennale con opzione per il quarto che lo legherà al club in cui è cresciuto calcisticamente, prima di avventurarsi in Inghilterra con le giovanili del Liverpool.