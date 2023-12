Se resta a disposizione una via alternativa per viaggiare verso un trofeo continentale (l'Il Milan è terzo a nove punti dall'Inter e a sette dalla Juventus, con le quali ha rimediato due sanguinose sconfitte (soprattutto nel derby). C'è di più: giocando, da adesso in avanti, le partite di coppa il giovedì, la squadra avrà assai spesso un giorno in meno per recuperare dai viaggi e riposare dopo le gare.Il Milan del secondo tempo a Newcastle ha vigore, nerbo, determinazione e anche qualità per concedersi una destinazione tutt'altro che turistica. Sia perché, accostando il suo marchio a quelli rimasti in pista, non ci sarebbe nulla di anomalo nel considerarlo tra i favoriti. Sia perché,Ce ne sono? Ce ne saranno?sarà in grado di riportare la barra dritta, come era sembrato all'inizio del campionato? Sono queste le domande da porsi. Non se l'arrivo del dirigente I