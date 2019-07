Digerita la delusione dell'Europeo Under 21 in vacanza alle Baleari, l'attaccante è tornato in Italia ed è pronto a iniziare la preparazione.Intanto i dirigenti rossoneri devono decidere se metterlo o meno sul mercato, in ogni caso valutandolodi euro: Fiorentina e Torino sono avvisati. Il suo futuro può dipendere da quello di, rientrato a Milano dal Siviglia per fine prestito. Tu su chi punteresti?