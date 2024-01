Milan, riecco Ibrahimovic: da Miami a Milanello per seguire l'allenamento

Redazione CM

Da Miami a Milanello, Zlatan Ibrahimovic torna subito vicino al Milan. L'ex attaccante svedese, riferisce Sky Sport, è tornato in Italia dopo le vacanze negli Stati Uniti tra Natale e Capodanno, per impegni presi in precedenza che lo hanno portato a non seguire a San Siro i match con Sassuolo e Cagliari, e nella sua nuova veste di senior advisor di RedBird, non appena atterrato a Malpensa, si è recato immediatamente nel centro sportivo rossonero per seguire l'allenamento da bordocampo, al fianco di Geoffrey Moncada.