Stefano Pioli pensa ad alcuni cambi in vista dell'impegno del Milan contro il Sassuolo: il tecnico rossonero potrebbe schierare dal primo minuto Simon Kjaer al centro della difesa.



STAFFETTA CON GABBIA - Il difensore danese ritroverebbe la titolarità nove mesi dopo l'infortunio facendo coppia con Tomori. Kjaer tuttavia non ha ancora i novanta minuti nelle gambe e potrebbe fare una staffetta con Gabbia a partita in corso.