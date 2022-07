Di nuovo in campo, dopo oltre 7 mesi. Simon Kjaer è pronto a riprendersi il Milan, dopo quasi 240 giorni riscoprirà il piacere di giocare una partita, anche se solo amichevole. Salvo sorprese sarà in campo qualche minuto domani contro il Wolfsberger, in una tappa fondamentale verso il suo ritorno tra le rotazioni di Pioli, che lo aspetta a braccia aperte. Il difensore danese classe 1989 si è fatto male il primo dicembre 2021 contro il Genoa, riportando la rottura del legamento crociato anteriore e del legamento collaterale mediale, è rimasto a guardare, facendo il tifo, l'impresa dei compagni, capaci di vincere lo scudetto contro ogni pronostico, una volta che si sarà ristabilito tornerà a lottare per una maglia da titolare.



NON SI TOCCA - Al momento nelle gerarchie è dietro a Kalulu e Tomori, ma per il Milan non è e non sarà mai una seconda scelta. Nelle scorse settimane - secondo La Nazione - ci ha provato la Fiorentina, ma non c'è mai stata la volontà di approfondire l'argomento: per Pioli, Maldini e Massara non si tocca. Kjaer è prezioso come giocatore e come punto di riferimento all'interno dello spogliatoio, un leader, una guida, del quale il Milan ha bisogno.