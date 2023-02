Daniele Adani ha parlato del ritorno di Mike Maignan tra i pali del Milan in occasione della sfida con l'Atalanta: "Quanto è importante il suo rientro? Il concetto è molto semplice, la differenza tra raggiungere un obiettivo e non raggiungerlo. Questo cambia tra averlo o no: vincere o meno uno Scudetto, andare in Champions o non riuscirci...", ha detto a 90° Minuto su Rai Sport.