per sostituirlo, bensì un 7 che può giocare da 10 possibilmente mancino". Quanto volte ci avete sentito pronunciare questa frase in sede di mercato nel corso dell'estate fra collegamenti tv e nei nostri pezzi? Tante, lo sappiamo, mae non uno sparo sui 100 metri. Alla fine, fra lavoro di scouting, trattative intavolate e poi saltate, o alternative più o meno valide, a Milanello al 31 di agosto è arrivato dalper circa 7,5 milioni complessivi,L'idea che i dirigenti rossoneri avevano in testa fin dal momento in cui fu trovato l'accordo con il Real Madrid per riportare, o meglio tenere, a Milano Brahim Diaz era di rendere lo spagnolo più centrale e titolare, e didando a Pioli una variante tattica a piede invertito. Messias sa fare entrambi i ruoli e, nonostante l'età, ha la voglia e le capacità di arrivare che lo rendono il colpo perfetto per completare l'organico.Tanti problemini e un ritardo atletico evidente hanno spintoe il suo staff a prendere tempo e spingere su un ricondizionamento totale prima di un utilizzo in campo. Una scelta oculata, a maggior ragione dati i grandi problemi accusati in questo inizio di stagione e un'infermeria mai vuota.(anche se non tutte dal 1') per mancanza di reali alternative.Il 7 che può giocare da 10 è finalmente pronto. Messias è tornato.