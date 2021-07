Vacanze finite, è ora di ripartire. Ante Rebic oggi sarà a Mianello per rispondere agli ordini di Pioli, per ritrovare vecchi e nuovi compagni. La delusione dell’Europeo è ormai alle spalle, è tempo di pensare al nuovo anno, con l’obiettivo di migliorare i primi due capitoli in rossonero, non solo in termini realizzativi.personale e di squadra. Il Milan quest’anno vuole alzare l’asticella, in Italia e in Europa, per farlo ha bisogno del miglior Rebic, soprattutto sottoporta. Senza pericolosi periodi di pausa.Nel 2019-2020, quello della pandemia, il croato ha chiuso la prima parte di annata con uno zero alla casella gol segnati, sbloccandosi il 19 gennaio con la doppietta all’Udinese eNella scorsa stagione, ha segnato il primo gol in campionato il 23 dicembre, nel 3-2 contro la Lazio, diventando un fattore, ancora una volta, nel ritorno, con 10 reti,. Un traguardo che intende superare.Dal mercato sono arrivate due indicazioni importanti, l'acquisto di Giroud e la ricerca di una terza punta centrale alle spalle di Ibrahimovic e del francese (il primo nome sulla lista è quello di Kaio Jorge) e la scelta del Milan di non ascoltare offerte per il suo cartellino.. Per entrambi sarà una stagione di svolta, per conquistare definitivamente il Milan, per togliersi di dosso l'etichetta di discontinuo.