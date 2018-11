Elliott si tiene stretto il Milan. L'indiscrezione lanciata questa mattina dal quotidiano la Repubblica, ribadita da fonti consultate da Calciomercato.com, va in questa direzione: fondo anglo-statunitense ha rifiutato un'offerta da ben 600 milioni per la cessione del club. L'obiettivo sarebbe quello di valorizzare il marchio quasi del doppio e per questo si è affidato a un manager di fama internazionale come l'ex Arsenal Ivan Gazidis.



L'ABRAMOVICH DELLA REPUBBLICA CECA - La ricca offerta è arrivata da Daniel Křetínský, patron dello Sparta Praga. Avvocato, 41 anni, nato a Brno ma trasferitosi in Repubblica Ceca, è a capo di Eph, gruppo energetico europeo di primo piano che possiede e gestisce attività in Repubblica Ceca ma ha anche interessi in Italia. Nel 2015 era nono, secondo Forbes , nella lista dei cittadini cechi più ricchi e accreditato di una fortuna di 450 milioni di euro (12,3 miliardi di corone).



PROGETTO TRIENNALE - Fonti Elliott non hanno voluto commentare la notizia, rimandando al comunicato emesso nel mese di luglio quando si annunciava l'intenzione di sviluppare un progetto triennale per il rilancio del Milan. Una mossa che si è rivelata fondamentale per convincere il TAS a riammettere i rossoneri in Europa League, grazie a quella continuità aziendale che non veniva riscontrata nella precedente, e poco chiara, gestione firmata Yonghong Li.