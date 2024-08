Getty Images

Milan, rifiutata una proposta dalla serie A per Zeroli

Daniele Longo

un' ora fa

1

Il Milan punta forte su Kevin Zeroli tanto da averlo nominato come capitano della formazione Futuro. Il classe 2005 sarà centrale per Daniele Bonera con vista anche sulla Prima squadra. L’Udinese lo aveva richiesto come contropartita nell’affare Lazar Samardzic mal dal Milan è arrivato un “no” secco.