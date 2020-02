L'Europa League è una competizione che mette in vetrina diversi talenti. Molti saranno in campo in Benfica-Shakhtar Donetsk, partita di grande interesse per il Milan. Gli osservatori rossoneri seguiranno con grande interesse la sfida del Da Luz, diversi i nomi appuntati sul taccuino.



GLI OSSERVATI SPECIALI - Tra le fila degli ucraini c'è quel Taison che era stato a lungo trattato la scorsa estate. Occhi anche sull'esterno destro classe 1998 Dodo e sul trequartista Alan Patrick. Tra i padroni di casa del Benfica saranno seguiti con attenzione il difensore centrale Ruben Dias, gli esterni Chiquinho e Rafa Silfa e si c'è la speranza di vedere Florentino a partita in corso. Un profilo, quest'ultimo, che può tornare di moda per il Milan.