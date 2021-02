Rigorista a sorpresa in Europa League per il Milan. Con Zlatan Ibrahimovic e Franck Kessie in panchina, sul dischetto contro la Stella Rossa sull’1-1 si è presentato Theo Hernandez. Il terzino rossonero ha aperto il suo mancino e segnato il pesante rigore che ha portato il Milan sul 2-1. Senza i due tiratori in campo, c’è Theo sul dischetto.