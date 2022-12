Quale miglior occasione se non quella dei Mondiali in Qatar per far conoscere a tutti le proprie qualità? Kolo Muani prima ha portato la Francia in finale con il gol al Marocco, poi ha guidato con Mbappe la rimonta sull’Argentina e solo un grandissimo Martinez gli ha negato la gloria eterna nell’ultimo secondo di partita. Randal è un attaccante potente e rapido, forte nel gioco aereo ma anche nell’uno contro uno. Caratteristiche che non erano sfuggite al Milan protagonista di diversi incontri con i suoi rappresentanti.attratti dalla possibilità di prendere un giocatore di talento a parametro zero considerando le difficoltà nella trattativa per il rinnovo del contratto contro il Nantes.Randal smaltì subito la delusione accordandosi con l’Eintracht Francoforte e ora qualche dubbio in più lo hanno proprio i campioni d’Italia alla luce di quella che è stata la crescita dell’attaccante francese.