Il Milan è a caccia di rinforzi in vista del prossimo mercato di gennaio. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, nel mirino ci sono Jonathan David (Lille), Serhou Guirassy (Stoccarda) e Akor Adams (Montpellier) oltre al giovane Matija Popovic (Partizan) per l'attacco; Kiwior (Arsenal), Badiashile (Chelsea) e Koulierakis (Paok) oltre al giovane Marcandalli (Reggiana, di proprietà del Genoa) per la difesa; Ouédraogo (Schalke) per il centrocampo; Miranda (Betis) come terzino sinistro.