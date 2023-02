Il day after del derby è un giorno duro soprattutto per i tifosi del Milan. Alla Gazzetta dello Sport, ha parlato uno dei più famosi tra i supporter del Diavolo, Dj Ringo. Queste le sue parole.



CRISI - “Ieri non abbiamo giocato in modo rinunciatario, siamo in crisi è chiaro quindi Pioli non ha fatto altro che cercare soluzioni nuove per i problemi che abbiamo. È inutile nascondersi, io non so le ragioni dei nostri problemi, magari le sapessi, ma che siamo in difficoltà è palese. Qualcosa è cambiato: Theo lo vedo scarico, Leao fisicamente non è all'altezza e ha problemi fisici soprattutto. Il mister lo sa e sa che deve risolvere questi problemi”.



PIOLI - “Pioli out? È l’errore peggiore che possiamo fare. Dobbiamo appoggiare il mister e la squadra, non scordiamoci che solo pochi mesi fa abbiamo vinto lo scudetto. Ora ci gira male ma non dimentichiamoci 10 anni di oblio che abbiamo vissuto. Mi appello alla curva Sud: sosteniamo i nostri ragazzi, è troppo facile fare i tifosi così”.



DERBY - "Le scelte di Pioli contro l’Inter erano giuste. Bisognava tentare di tutto per rialzarci, non poteva certo starsene con le mani in mano, anzi fosse rimasto fermo, gli avremmo rotto le scatole comunque. E ricordiamoci di quanta gente abbiamo fuori! Bennacer era out, come Maignan. Facciamoli rientrare tutti, anche Ibra che è utilissimo in campo e da motivatore fuori. Siamo in crisi. Qual è il problema? Può capitare. E l’emblema del momento è la palla gol di Giroud che lì ha stoppato male e non ha neanche tirato. Non stiamo bene di testa ma dobbiamo trovare la strada giusta con Pioli. Non sfaldiamo la squadra e la società sia più vicina a Maldini, io la vedo troppo lontana. Possiamo fare meglio in Champions che in campionato, lì ce la giochiamo con le più forti, la Coppa è un cardine della nostra stagione e ci darà nuova energia”.



INTER - “Credo che Calhanoglu debba smetterla di provocare. Quel gesto ieri contro la nostra Curva… ma anche l'Inter. Incredibile per tutta la partita si buttavano giù. Non hanno bisogno di queste cose, si rilassino. Hanno vinto il derby sì ma tanto a che gli serve? Lo scudetto lo vedono comunque con il binocolo”.