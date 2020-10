Le priorità sono Donnarumma e Calhanoglu in scadenza a giugno, ma in casa Milan sono in vista altre trattative per rinnovare i contratti. Come si legge su Tuttosport, i nomi più caldi sono quelli di Alessio Romagnoli e Franck Kessie. Poi a loro si vanno ad aggiungere Simon Kjaer, Andrea Conti e Davide Calabria. Kessie è molto stimato anche da Antonio Conte e dall’Inter.