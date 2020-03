Il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic è, per il Milan, una priorità. Come scrive il Corriere dello Sport, Ivan Gazidis, amministratore delegato dei rossoneri, non ha alcuna preclusione sul rinnovo dell’accordo con la svedese per la stagione 2020/21. Non sarà facile, ma la porta aperta, da parte del Milan, c’è.