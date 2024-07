Milan, rinnovo in arrivo per Gabbia

Daniele Longo

28 minuti fa

2

Un segnale di fiducia importante. Il Milan è in trattativa avanzata con gli agenti di Matteo Gabbia per rinnovare il contratto fino al 2028. Previsto anche un adeguamento dell’ingaggio per premiare il lavoro, la disciplina e la crescita mostrata dal canterano rossonero nell’ultima stagione.