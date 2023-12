Rinnovo in salita in casa Milan per Mike Maignan. C'entra anche l'abolizione del decreto crescita: come ricorda Tuttosport, la perdita dei benefici fiscali avrà un impatto non secondario anche nella trattativa con il portiere francese, da tempo in attesa di un via libera definitivo tra le parti. Il club, in ogni caso, farà di tutto per trovare una soluzione.