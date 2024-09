Getty Images

Milan, rinnovo lontano per Calabria

9 minuti fa



Davide Calabria e un futuro ancora tutto da scrivere. Il terzino destro rossonero dovrebbe partire ancora una volta in panchina nella sfida contro il Venezia a favore di Emerson Royal. Per il canterano il momento non è certamente dei migliori: la trattativa con il Milan per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno è ancora in alto mare.