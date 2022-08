Si riapre la trattativa tra Nottingham Forest e Milan per Tiemoue Bakayoko: secondo quanto appreso da Calciomercato.com, sono ripartiti i discorsi tra gli inglesi, neopromossi in Premier League e reduci dall'acquisto di Remo Freuler, e il centrocampista rossonero, in uscita perché non più nei piani di Stefano Pioli. La destinazione sarebbe gradita al classe 1994 e sono attese possibili novità nel corso della settimana.