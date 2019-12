Di seguito il report dell'allenamento del Milan.



Ripresa degli allenamenti dopo la pausa natalizia questo pomeriggio a Milanello.



La squadra si è ritrovata per pranzo e successivamente ha iniziato l'allenamento in palestra con l'attivazione muscolare. Il riscaldamento è poi proseguito sul campo rialzato alle spalle degli spogliatoi con una serie di esercizi tra gli ostacoli bassi; sul campo ribassato, poi, torelli a tema seguiti da una serie di allunghi sui 50 metri.



Parallelamente, i portieri hanno svolto un lavoro specifico con il preparatore Luigi Turci. Spazio alla palla nella seconda parte dell'allenamento con una serie di partitelle a campo ridotto; prove sulle palle inattive prima di concludere l'impegno odierno.



Il programma di domani, martedì 31 dicembre, prevede un allenamento al mattino: ritrovo a Milanello per colazione.