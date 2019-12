Ibrahimovic torna al Milan. La telenovela natalizia, in attesa di ufficialità, pare ormai aver avuto la conclusione sperata dalla maggior parte dei tifosi rossoneri che, al gigante svedese, associano l’immagine di uno degli ultimi rari poster col sorriso della poi non esaltante decade rossonera 2010-2020. Come dicono in molti (e forse fino a 3-4 anni fa poteva avere senso) Zlatan non si discute, si ama. In qualsiasi sua declinazione di maglietta, di colore sociale, di campionato di appartenenza, perché fa discutere, regala giocate e carisma a manciate. L'asso svedese dovrebbe fare ritorno a Milanello con un contratto da 3,5 milioni netti fino a giugno, con l’opzione per il prossimo anno alle stesse condizioni (7 milioni complessivi).Analizzando gli ultimi due anni e mezzo di politica rossonera, negli acquisti di attaccanti si fa fatica a capire quale sia la linea logica seguita,. Il Milan acquistaper 25 milioni e cederà il croato dopo un anno, con una minusvalenza di circa 5 milioni e altri 6 milioni lordi di stipendio versati. Ma quell’estate arriva anche, meteora da 38 milioni di euro che ancora oggi galleggia in giro per l’Europa a suon di prestiti (oggi in concambio a un’altra meteora:), alleggerendo le casse di Via Aldo Rossi dell’ingaggio, ma pur sempre con un cartellino pesantissimo e una resa nulla per le strisce rosse e nere. Da quel vuoto pneumatico l’estate successiva si chiude l’affarea Milano. Un giocatore che avrebbe dovuto davvero spostare gli equilibri e invece si ritroverà 6 mesi dopo ad aver solo spostato sempre più in rosso i già fragili equilibri finanziari del club, con un prestito da 10 milioni e 9 di ingaggio lordo pagati nel periodo. Praticamente come acquistare un buon giocatore a titolo definitivo.E fu così che un anno fa arrivò il momento del. Anche per lui investimento da 38 milioni circa e 11 gol nella sua seconda metà di stagione milanese. Al polacco si somma anche l’arrivo per un’altra quarantina di milioni di, seppur in un ruolo diverso, ma altro prezioso gioiello che per il momento non è riuscito a brillare e potrebbe essere ceduto, secondo le sirene di mercato. Tralasciando la sorte diperché cresciuto nel vivaio e quindi plusvalenza netta (sul prezzo di cessione rispetto ai gol segnati si potrebbe comunque aprire un altro capitolo), la dirigenza rossonera aggiunge la scorsa estate un’altra pedina, giovane, a disposizione di Giampaolo:per 30 milioni circa. Il risultato è una giostra impazzita di attaccanti che in 30 mesi non è riuscita a lasciare traccia di sé, se non sui bilanci societari.Tralasciando giocatori meno centrali (Castillejo, Rebic e altri) si può sintetizzare cheUn budget che gli ultimi risultati societari hanno dimostrato essere molto al di sopra della reale possibilità economica del club. Il tutto senza considerare l’impatto che avrà Ibrahimovic. E’ evidente che dopo tutte le risorse spese e gli scarsi risultati raccolti gli attuali dirigenti del Milan abbiano voluto sconfessare la teorica linea green del club e puntare tutto su un giocatore completo e formato. Una scommessa costosa e rischiosa allo stesso tempo.