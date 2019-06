Giornata di incontri a Casa Milan: mentre alla 'Madonnina' Krunic ha iniziato le visite mediche, infatti, il mercato dei rossoneri non si ferma. Poco prima delle 10, in sede è arrivato Giuseppe Riso, procuratore di Stefano Sensi.Il Milan, dunque, prova a stringere per il centrocampista del Sassuolo: l'obiettivo è abbassare la cifra richiesta dal club neroverde, che punta ad incassarecome confermato dagli emiliani a Riso in un incontro andato in scena nel fine settimana. I rossoneri, invece, vogliono ridurre la spesa, magari con l'inserimento di qualche contropartita tecnica. Dalla loro,Cinquanta minuti più tardi, intorno alle 10.45, Riso ha lasciato Casa Milan senza rilasciare alcuna dichiarazione in merito. Nel corso di questa settimana sono previsti nuovi aggiornamenti tra le parti.