Ilcontinua a lavorare per, ieri il blitz in Belgio di, ma nel frattempo si muovo altri fronti del mercato rossonero e in sede va in scena un altro vertice importante.per discutere della situazione di due suoi assistiti:- Per Tonali si torna ad approfondire il discorso, dopo una stagione da protagonista nella cavalcata verso lo scudetto. Non un'esigenza, vista la scadenza del contratto nel 2026, ma una scelta per blindare l'ex Brescia e premiare la sua crescita: si ragiona su un- Discorso diverso per Daniel Maldini, per il quale la partenza in estate è uno scenario che prende sempre più corpo.: l'incontro con Riso offre quindi l'occasione di aggiornarsi e fare un punto sulla situazione, in attesa dei prossimi sviluppi.