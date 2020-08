Vuole tornare al Milan e lancia messaggi. Lo ha fatto nelle scorse settimane, continua a farlo anche in questi giorni. ​Tiemoué Bakayoko vuole tornare al Milan, vuole tornare a vestire la maglia che ha indossato nel 2018-19, con la quale ha segnato 1 gol in 42 partite. Dopo aver chiuso la stagione in prestito al Monaco, il centrocampista classe 1994 è rientrato al Chelsea, ma è pronto a fare di nuovo la valigia. Sa che a Londra, per lui, non c'è futuro, nonostante il contratto in scadenza nel 2022. Lampard in mezzo ha fatto altre scelte, per i Blues Bakayoko è solo un mezzo per fare cassa, per questo lo venderanno al migliore offerente.



STAND BY - Il Milan per ora non si sbilancia. Apprezza la volontà di Baka di tornare ma il suo nome al momento non in cima alla lista dei desideri, soprattutto alle cifre che fa il Chelsea, 30 milioni di euro. In futuro si vedrà. Per caratteristiche e per personalità è uno che farebbe comodo, si sposerebbe perfettamente sia con Bennacer sia con Kessie e conosce bene l'ambiente rossonero, se il prezzo si abbasserà Maldini potrebbe decidere di fare un tentativo.