Tanti nomi, molte idee, ma il mercato di gennaio delnon è ancora entrato nel vivo, complici le forti limitazioni alle "spese pazze" imposte dalla Uefa con le sanzioni in tema di Fair Play Finanziario.ai suoi dirigenti nei continui summit per fare il punto su una squadra che ha chiuso il 2018 a un solo punto di distanza dalla zona Champions League.- Se per la mediana il nome dirimane in cima alla lista delle preferenze, ma va convinto il Chelsea a liberare il calciatore spagnolo a prezzi molto contenuti (considerando che il contratto scade a giugno), più nebulosa la situazione relativa al giocatore che dovrà completare il reparto offensivo. Sfumate le ipotesi Ibrahimovic e Muriel, complicato convincere il Genoa a liberare anticipatamente Kouamé,. Dell'argentino piacciono, capace di abbinare tecnica a forza fisica, piace la sua adattabilità al ruolo di esterno sinistro già sperimentata con successo in Friuli., proprio per valutare un'eventuale disponibilità a trasferirsi in rossonero alla riapertura del mercato.- Uno scenario di non semplice risoluzione, perchè sul giocatoree da parte dell'Udinese non esiste la disponibilità a privarsi del suo miglior giocatore a stagione in corso. Secondo indiscrezioni provenienti dalla Spagna,. Una cifra importante che il Milan, che ha presentato ricorso d'urgenza al Tas di Losanna contro la sanzione Uefa proprio per muoversi con maggiore libertà a livello di trattative, non può mettere sul piatto., magari con l'obbligo subordinato alla qualificazione alla prossima Champions. Tante idee, molti nomi, ma il mercato del Milan non è ancora entrato nel vivo.