Milan a caccia di un difensore centrale. Dopo il ko di Mattia Caldara, la società rossonera sarà costretta a intervenire sul mercato per fornire rinforzi a Rino Gattuso. L’ex Atalanta e Juventus è alle prese con due delicati problemi, per questo Leonardo e Maldini si stanno già muovendo per trovare un centrale affidabile e già pronto. Come riporta il Corriere dello Sport, tra i diversi candidati sondati c’è Rodrigo Caio, un pallino di Leonardo.



LA RICHIESTA - Cercato in passato anche dalla Lazio, Rodrigo Caio è un centrale esperto (ha 25 anni) e di passaporto italiano. Il San Paolo, proprietario del cartellino del giocatore, chiede circa 15 milioni di euro per il difensore. Il Milan ci pensa, ma la concorrenza straniera è folta: ci sono Valencia e Zenit San Pietroburgo sulle tracce del centrale. Gli ottimi rapporti tra Leonardo e il San Paolo però potrebbero favorire l’operazione. Il Milan ci pensa: i rossoneri vogliono tornare a tinte verdeoro.