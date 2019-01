Torna a circolare il nome di Alisher Usmanov per il futuro del Milan. 65 anni, miliardario russo di origine uzbeka, Usmanov è uno degli uomini più potenti di Russia e amico personale di Vladimir Putin. Con interessi in diversi campi, dalla telefonia all'energia, Usmanov era stato avvicinato al club rossonero un anno fa, quando Yonghong Li sembrava essere alla ricerca di acquirenti. Ora, secondo Repubblica, la sua uscita di scena dall'Arsenal (di cui ha venduto circa il 30 per cento delle quote per 550 milioni di sterline) e gli ottimi rapporti con Elliott possono portarlo a considerare nuovamente l'acquisto della società di via Aldo Rossi.



IL PIANO DI ELLIOTT - Intanto, il fondo di proprietà della famiglia Singer studia un piano di investimenti che possa portare il club ad aumentare di valore e, nel giro di un paio d'anni, raggiungere il miliardo di euro di valutazione. Incrementi non solo che riguarderanno la squadra (sempre più orientati sugli under 25) che il patrimonio del club, come la costruzione di uno stadio di proprietà.