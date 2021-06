Come scrive Tuttosport, il Milan è tornato a dare luce all'idea Andrea Belotti per rinforzare l'attacco di Stefano Pioli. Tramite intermediari, i rossoneri hanno chiesto informazioni al Torino per l'attaccante della Nazionale su cui c'è anche la Roma. Ma la risposta dei granata, al momento, è davvero esosa: il Gallo può partire solo a fronte di un'offerta pari a 34 milioni di euro.