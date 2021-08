L’hanno attesa per anni i milanisti. In certi momenti sembrava addirittura un miraggio, irraggiungibile. Sembrava che non sarebbe più ritornato il Grande Milan. Hanno dovuto soffrire fino all’ultimo: fino all’ultimo secondo dell’ultima partita di campionato per avere la certezza di ritrovarla. Poi hanno aspettato tutta l’estate, un’attesa addolcita dalla nostra Nazionale, ma lunghissima. Ora è finalmente arrivato il loro momento. Il Milan è tornato in Champions League, a casa sua. Tornano le magiche serate infrasettimanali, tornano i tifosi allo stadio, torna il Milan, quello vero.(città che i milanisti vorrebbero rimuovere dalle cartine geografiche europee), però, non è stata gentile. Certo, si era palesato il rischio di un girone della morte con Manchester City, Psg e Lipsia, ma anche: Oblak; Gimenez, Savic, Hermoso; Trippier, Llorente, Koke, De Paul, Ferreira-Carrasco; Correa, Suarez.: è difficile scegliere la stella di una squadra fatta di tanti campioni, ma che è prima di tutto un grande gruppo. L’uomo simbolo, però, per esperienza, carisma, qualità, cattiveria e, soprattutto, gol, è il pistolero. Dopo aver vinto tutto con il Barcellona, l’uruguaiano è stato scaricato dai blaugrana ed accolto nella squadra operaia della capitale spagnola.l'ultimo dei quali decisivo per la vittoria finale. Il pistolero è colui che maggiormente incarna i valori del cholismo.: I Colchonerosrimontando il Valladolid grazie ai gol di Suarez e Correa, dopo esser stati in testa per quasi tutto il campionato, davanti a Real Madrid e Barcellona.: Con l’Atletico era finita e con l’Atletico ricomincerà., con uno straripante Diego Costa. Era probabilmente il peggior Milan del ventunesimo secolo. Dopo anni infernali il diavolo ricomincia proprio da lì la sua avventura europea, con l'Atletico, che nel frattempo ha cambiato casa, dal Calderon al Wanda Metropolitano.: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Keita; Salah, Firmino, Mané.. Lo conosciamo bene perché ha giocato in Roma e Fiorentina, facendo benissimo in entrambi i casi. Poi è andato al Liverpool dove, sotto la guida di Klopp si è consacrato e ha vinto, da stella assoluta, Champions e Premier League.: I Reds sono arrivati, battendo 2-0 il Crystal Palace e superando Chelsea e Leicester.: Qui c’è poco da dire.. Istanbul le ha messe di fronte un’altra volta. proprio Istanbul tanto cara ai Reds e tanto malvagia per i rossoneri. A Milano sperano più in un’Atene. Intanto si preparano per: D. Costa; Manafà, Pepe, Mbemba, Zaidu; Otavio, S. Oliveira, Uribe, Luis Diaz; Taremi, T. Martinez.è un esterno o seconda punta, di estrema qualità, irriverente, dribblomane, ma concreto e dal guizzo decisivo (come quella rovesciata fantastica contro il Brasile quest’estate). Viene da una Coppa America dove ha, a tratti, oscurato le stelle di Neymar e Messi.: Come Atletico e Liverpool, anche i Dragoes si sono qualificati direttamente alla fase a gironi della Champions League, grazie al, a meno 5 dallo Sporting e a più 4 sul Benfica.Milan e Porto si sono affrontati 9 volte nella massima competizione europea. La prima, in Coppa dei Campioni, furono i portoghesi a passare. I, con tre vittorie, due pareggi e una sconfitta. Il precedente più importante però è quello della, anno dolcissimo per il Milan. Al Louis II di Montecarlo finì 1-0 per i rossoneri con gol di Sheva.“Noi siamo il Milan, questo è solo l’inizio” aveva dichiaratofuori da Casa Milan, all’incontro con gli ultras di fine maggio, dopo aver ottenuto la qualificazione alla Champions. Manca meno di un mese all’esordio e i sorteggi hanno regalato un girone complicatissimo, ma spettacolare.. Un sogno lo stanno già vivendo i tifosi rossoneri, ma in questi cinque giorni che mancano alla fine del mercato scopriranno se potranno sognare in grande, se, come ha detto Maldini, siamo davvero solo all’inizio.