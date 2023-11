La certezza è una: il Milan si sta muovendo per cercare già a gennaio un rinforzo in difesa. Il ko di Pierre Kalulu è serio e per questo il club rossonero ha monitorato Kelly del Bournemouth ma non solo. E in Premier League, secondo la Gazzetta dello Sport, sta tornando di moda anche il nome di Kiwior ex-Spezia e oggi all'Arsenal che potrebbe partire in prestito a gennaio.