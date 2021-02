Ilsi lecca le ferite dopo il ko nel derby contro l', prepara la sfida contro la, ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, e poi si concentrerà sulla Roma. In ballo, però, c'è anche Zlatane la sua presenza a, una settimana da programmare al meglio, per non lasciare niente al caso in una fase calda e delicata della stagione.aveva garantito la presenza diper tutte le serate, ma già il fatto che il martedì sera ilgiocherà contro l'Udinese, cambia le carte in tavola. Inoltre, la dirigenza sta pianificando gli allenamento dello svedese per quella settimana. Come scrive il Corriere della Sera, ieri c'è stata una riunione fra, in totale serenità: si valuta l'utilizzo di un elicottero al posto dell'auto per coprire i 350 km che dividono Milano da Sanremo ed evitare il più possibile un faticoso pendolarismo giornaliero,, con un preparatore.Mentre si pianifica e si vagliano tutte le ipotesi, due sono le certezze: che martedì sera sarà in campo contro l'e solo dopo in collegamento con Sanremo e che sabato sera raggiungerà la squadra a Verona, col Milan che scenderà in campo alle 15 di domenica.