L’edizione odierna del Corriere della Sera pone l’accento sul momento difficile di Krzysztof Piatek. E racconta un retroscena sull'ultima gara contro il Brescia che lo ha visto andare in panchina: "Il polacco del Milan sente di aver subito un declassamento: da bomber implacabile dell’anno passato a panchinaro. Marco Giampaolo, dopo la prima inguardabile uscita con l’Udinese, gli ha preferito il partente André Silva contro il Brescia, regalando a Piatek appena la mezzora finale. La scelta ha generato malumore come reazione da parte di Kris... il polacco però in precampionato non si è mai distinto. Fatica ad assimilare il nuovo gioco e soprattutto a trovare la strada del gol".