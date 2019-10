Il Corriere della Sera quest'oggi ha fatto il punto sulla situazione panchina del Milan: "Pioli è l’alternativa difesa da Maldini, alla fine condivisa da Gazidis, ma depotenziata da Elliott non appena partorita. Non il migliore degli inizi. Chissà dunque che questa situazione caotica non finisca per portare prima o poi un po’ di chiarezza: magari capiremo chi comanda nel Milan, che vive ancora il paradosso di un ad, Gazidis, arrivato con ottime referenze (e compenso in linea) proprio per tenere in mano la barra del comando e non certo per fare solo il direttore commerciale".