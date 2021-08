IL TABELLINO:

, bravo come un centrocampista a trovare i compagni in movimento verso la porta avversaria. Non posso dire che la costruzione bassa sia stata completamente abbandonata dagli uomini di Pioli perché non è vero, ma è assolutamente certo che con il rinvio lungo e preciso del portiere si salta il pressing avversario e si innesca l'azione d'attacco. Naturalmenteperché, come insegnano ormai anche nelle scuole calcio, su palla scoperta, cioé giocata liberamente (e il portiere del Milan questo ha fatto) si corre all'indietro, accorciando lo spazio e non concedendolo. Invece, dopo appena quattro minuti,che ha tirato subito. Audero, bravissimo prima e dopo, ha cercato di deviare, ma la sfera gli è rotolata addosso ed è finita in rete.Essere in vantaggio dopo neanche dieci minuti aiuta a giocare con serenità e Pioli, fedele al 4-2-3-1, ha continuato a vedere la sua squadra in pressing alto sugli avversari: davanti a Calabria, Kjaer, Tomori e Theo Hernandez, hanno agito Tonali e Krunic, poi la linea dei trequartisti (Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao), unica punta: ha avuto una mezza occasione nel primo tempo (15', cross di Leao) e una intera prima dell'intervallo (40'). L'assist di Diaz lo ha liberato davanti ad Audero, ma il portiere della Samp ha salvato con bravura. Per il restoLa Sampdoria, schierata in modo speculare al Milan, ha giocato una buona partita e raccolto le migliori opportunità dopo il vantaggio di Diaz. Prima (12') un diagonale potente di Candreva non ha trovato la deviazione di Damsgaard. Poi (17')e, quindi, in angolo.Tutto questo è avvenuto in un confronto serrato, fatto di corse in avanti, giocate precise e con una condizione fisica già brillante. Certo, il ritmo si è un po' affievolito nella ripresa quando il Milan ha cercato di controllare la gara, ma proprio all'inizio del secondo tempo (52')Possibile che se il pallone fosse finito sul sinistro, anziché sul destro, di Gabbiadini il pareggio sarebbe stato raggiunto.anche se dal 69' in avanti le sostituzioni di Pioli (Bennacer per Brahim Diaz e Rebic per Leao) e, dopo l'80', anche il sistema di gioco (difesa a tre con inserimento di Romagnoli per Calabria) sono stati eminentemente conservativi. Ha esordito Florenzi (al posto di Saelemaekers), ma nove minuti sono un soffio di partita per giudicare. Anche se, con un Calabria così, l'ex romanista potrà giocare solo da esterno alto.Dall'altra parte Murru per Augello e Verre per l'infortunato Gabbiadini (forse una cosa seria), oltre a Adrien per Ekdal.all'altezza dell'area del portiere. Non so se il risultato sarebbe stato giusto, ma nel calcio ci sta tutto.Sampdoria-Milan 0-1 (primo tempo 0-1)Marcatore: 10' pt Diaz (M).Assist: 10' pt Calabria (M).MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria (dal 42' st Romagnoli), Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers (dal 36'st Florenzi), Diaz (24' st Bennacer), Leao (dal 24' st Rebic); Giroud. A disp: Plizzari, Tătărușanu, Ballo-Touré, Gabbia, Kalulu, Romagnoli, Florenzi, Castillejo, Bennacer, Pobega, Maldini, Rebic. All: Pioli.SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello (dal 25' st Murru); Thorsby, Ekdal, Candreva, Gabbiadini (dal 25' st Verre), Damsgaard, Quagliarella. All: D'Aversa. A disposizione: Falcone, Ravaglia, Chabot,, Depaoli, Ferrari, Murru, Tonelli, Askildsen, Silva, Trimboli, Verre.Ammoniti: 33' Gabbiadini (S), 40' st Kjaer (M), 43' st Murru (S), 47' st Bereszynski (S).