Con Gattuso è diventato titolare inamovibile del Milan, il rapporto era sempre schietto e sincero. Ricardo Rodriguez ha salutato il suo ex tecnico con un messaggio su Instagram: 'Grazie per la fiducia che mi hai dato e per quello che mi hai insegnato. Sei una persona speciale, con grandi valori umani, corretto, onesto e che ha sempre dato il massimo. Grazie mister'.