Milan-Roma 3-1: il tabellino
Marcatori: 16’, 42 Abraham, 54’ Dovbyk, 72’ Joao Felix
Assist: 16’, 42 Hernandez, 72’ Gimenez
MILAN (4-3-3): Maignan; Walker, Tomori, Pavlović, Hernández; Musah (dal 89 Sottil), Fofana, Reijnders; Jiménez (dal 70’ Leão), Abraham (dal 58’ Gimenez), Pulisic (dal 58’ Joao Felix)A disp.: Sportiello, Torriani; Bartesaghi, Gabbia, Terracciano, Thiaw; Camarda, Chukwueze, João Félix, Gimenez, Jović, Leão, Sottil. All.: Conceição.
ROMA (3-5-2): Svilar; Çelik (dal 46’ Rensch)Hummels (dall’80 Nelsson) N'Dicka; Saelemaekers (dall’80 El Sharaawy), Koné, Paredes (dal 46’ Pellegrini), Pisilli, Angeliño; Dybala, Shomurodov (dal 46’ Dovbyk). A disp.: De Marzi, Gollini; Abdulhamid, Nelsson, Rensch, Salah-Eddine, Sangaré; Gourna-Douath, Cristante, Pellegrini; Baldanzi, Dovbyk, El Shaarawy, Soulé. All.: Ranieri.
Arbitro: Piccinini di Forlì.
Ammoniti: 70’ Kone,