Milan-Roma, cambia il quarto uomo a due giorni dalla partita

FA

Una novità a due giorni da Milan-Roma, c'è un cambio nella squadra arbitrale che dirigerà l'incontro di San Siro, in programma domenica 14 gennaio 2024 alle 20.45 e valido per la 20ª giornata di Serie A: il quarto uomo non sarà Rosario Abisso, come inizialmente previsto, al suo posto ci sarà Juan Luca Sacchi.



CHI ARBITRA MILAN-ROMA? - Non cambia invece l'arbitro, sarà Marco Guida della sezione di Torre Annunziata, regolarmente al VAR Paolo Silvio Mazzoleni coadiuvato da Federico La Penna.



COMUNICATO - Il comunicato con la variazione diramato dall'AIA sul proprio sito ufficiale:





Si comunica che l’Arbitro Rosario Abisso, designato come Quarto Ufficiale per la gara Milan – Roma, valida per 20^ giornata del Campionato di Serie A 2023/24, sarà sostituito dal collega Juan Luca Sacchi.







MILAN – ROMA Domenica 14/01 h. 20.45



Arbitro: Guida

Assistenti: Bercigli-Cecconi

Quarto ufficiale: Sacchi

VAR: Mazzoleni

AVAR: La Penna