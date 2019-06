Marco Giampaolo è sempre più vicino alla panchina del Milan. Il suo approdo sulla panchina dei rossoneri può fare da apripista all'arrivo di alcuni calciatori dalla Sampdoria come il difensore Andersen, i centrocampisti Praet e Ronaldo Vieira.



Ma non finisce qui. Come si legge su La Repubblica, Carlo Osti è tra i candidati al ruolo di direttore sportivo del Milan per affiancare Paolo Maldini sul mercato in alternativa a Igli Tare (Lazio) e Giovanni Sartori (Atalanata). Inoltre i rossoneri stanno pensando di inserire il portoghese André Silva, di rientro dal prestito al Siviglia, in uno scambio per un altro attaccante: ad esempio Schick (Roma), che Giampaolo ha già allenato in blucerchiato.