Milan e Roma aprono la terza giornata di campionato. I rossoneri – con una partita in meno – sono fermi a 0 punti in classifica dopo la sconfitta contro il Napoli, mentre i giallorossi sono reduci dal rocambolesco 3-3 in casa con l’Atalanta. Ad entrambe serve una vittoria, forse per questo gli esperti di Sisal Matchpoint, si legge in una nota, non si sbilanciano e il pronostico della gara è incerto. Leggermente avanti gli uomini di Gattuso, a 2.45, la vittoria capitolina è proposta a 2.90. Pareggio a 3.40. Allineati al pronostico gli scommettitori, il 50% crede nella vittoria milanista, il 28% si schiera con la Roma. Tutte e due le squadre, per quanto visto finora, hanno nelle difese il loro punto debole: entrambe nello scorso turno hanno subito 3 gol. Ma sia Gattuso che Di Francesco possono sorridere per i numeri dei loro reparti offensivi. La Roma, nelle prime due, ha già segnato 4 gol mentre i rossoneri ne hanno messi a segno 2 nel match con il Napoli. Occhi puntati dunque su Higuain da una parte e Dzeko dall’altra, le cui reti sono proposte rispettivamente a 2.50 e a 2.40. Nella rete di Higuain potrebbe metterci lo zampino Suso: il suo assist per il gol del Pipita è infatti a un interessante 6.00. La Supercoppia giallorossa assist di Pastore per gol di Dzeko è invece offerta a 7.50.

La gara si preannuncia comunque spettacolare, con il segno Gol a 1.56 e l’Over 2,50 a 1.72. Scontato che ad andare in rete saranno entrambe le squadre, opzione offerta a 1.56, mentre l’ipotesi che sia Milan che Roma segnino almeno due gol sale a 4.90. L’arbitro consulterà il monitor VAR? Più probabile il No, a 1.50, che il Si, a 2.25.