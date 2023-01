Il big match della 17^ giornata di Serie A si gioca a San Siro tra Milan e Roma, due formazioni che hanno cominciato bene il 2023 vincendo le rispettive gara d’esordio contro Salernitana e Bologna. Per gli esperti di Olybet.it sono i rossoneri, ora a -5 dalla vetta, i favoriti a 1,89, contro il 4,29 del colpo degli uomini di Mourinho, già capaci di sbancare San Siro nel match di ottobre contro l’Inter. Nel mezzo il pari fissato a 3,59. Grande equilibrio invece tra Goal, offerto a 1,89, e No Goal, visto a 1,90. Il match di domenica sera propone inoltre una riedizione della finalissima mondiale tra Francia e Argentina. Per i rossoneri cerca il primo gol del 2023 il francese Olivier Giroud, proposto a 2,50 volte la posta, mentre Mou spera in Paulo Dybala: un gol dell’argentino, decisivo in Qatar nella lotteria dei rigori, si gioca a 4. Sale invece a 6 il timbro dell’altro Bleus del Milan, il laterale sinistro Theo Hernandez.