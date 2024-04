Milan-Roma, ecco i favoriti per il gol

L’e parla italiano nei quarti di finale con il confronto tra ile lache per la prima volta si affronteranno in una competizione europea. Gara uno è in programma questa sera a San Siro alle 21, primi novanta minuti di gioco che designeranno la formazione che accederà alle semifinali dopo la gara di ritorno dell’Olimpico di giovedì 18 aprile. Turno di riparazione, dunque, per i rossoneri declassati dalla Champions League per non aver superato il girone di qualificazione a vantaggio del Borussia Dortmund e il Psg ed aver eliminato successivamente Rennes e Slavia Praga. Turno di qualificazione superato, invece, per i giallorossi, inseriti nel gruppo G dominato insieme allo Slavia Praga ai danni di Servette e Sheriff, che ritrovano una squadra italiana in una competizione europea dagli ottavi di finale dell’Europa League del 2014/15 quando furono eliminati dalla Fiorentina.

Entrambe le squadre arrivano al confronto in un ottimo stato di forma: il Milan ha inanellato sette vittorie consecutive tra tutte le competizioni, con buon ultimo il 3 a 0 inflitto in casa al Lecce, mentre la Roma ha trionfato nel derby con la Lazio grazie al gol decisivo di Mancini. Nelle loro storia calcistica le due squadre si sono incrociate ben 177 volte con i milanesi vittorioso 79 volte, contro i 45 successi dei romani che hanno pareggiato anche 53 volte. Nel capoluogo lombardo 88 i precedenti con 48 vittorie dei rossoneri, 21 i pareggi, 19 i successi dei giallorossi. In campionato in questa stagione entrambe le partite sono state vinte dalla formazione di Stefano Pioli: a Roma per 2 a 1, con i gol di Giroud e Leao, a Milano per il 3 a 1 firmato da Adli, ancora Giroud e Theo Hernandez.

Per Pioli, confermando il modulo 4-2-3-1, sarà emergenza difesa per l’assenza di Kalulu e Tomori e proporrà ancora una volta Maignan in porta alle spalle della difesa con Thiaw, o Kjaer e Gabbia coppia centrale e Calabria e Theo Hernandez ai loro fianchi. Giroud ancora una volta sarà il centravanti di turno ed il riferimento in avanti della squadra e potrà contare sul supporto Pulisic, Loftus-Cheek, che rientra dopo non aver giocato in campionato per squalifica, e Leao. Alle loro spalle spazio a Bennacer e Reijnders.De Rossi, di contro, proporrà in attacco il tridente El Shaarawy, Dybala e Lukaku con Cristante, Parades e Pellegrini, a centrocampo. In porta spazio a Svilar con una retroguardia con Celik e Spinazzola terzini e Mancini e Llorente a coprire il ruolo dei due centrali.

I valori ed il gioco espressi in campionato ed il fattore campo condizionano le proposte degli analisti che bancano sulla lavagna favorito il Milan con l’1 a 1,82, l’X a 3,65 e il 2 a 4,45. Giroud è sempre il leader della speciale classifica del primo o ultimo marcatore della gara a 6,00 con a seguire Jovic a 7,25, Leao a 7,50, Pulisic a a7,75, Okafor a 8,00, Loftus-Cheek a 8,25, Camarda a 8,50, Lukaku a 9,50, Dybala e Chukwueze a 10,50 poi via via tutti gli altri fino a Celik e Karsdorp a 47,00.