Sulle tracce di Rodrigo De Paul c'è di fatto mezza Serie A: Milan, Fiorentina, Roma e Torino, infatti, hanno preso informazioni con l'Udinese per il giocatore argentino reduce da una grande stagione in Friuli. La valutazione molto alta, 35 milioni, rischia di essere un ostacolo insormontabile per tutte le squadre interessate.