Milan-Roma, i convocati rossoneri: non c'è Leao, Giroud sì. Dove comprare i biglietti e dove vederla in tv

Terminati nello scorso fine settimana gli impegni in Serie A, le due squadrePer i tifosi locali o per quelli interessati a seguire una partita che vedrà le due squadre commemorare il loro ex calciatore Agostino Di Bartolomei, sarà possibile acquistare i biglietti sia per la gara che per gli allenamenti aperti al pubblico.- Il Milan, che per l’occasione sarà allenato da Daniele Bonera dopo l’ufficializzazione della conclusione del rapporto contrattuale con Stefano Pioli,che sabato scorso ha salutato per l’ultima volta il pubblico di San Siro, visto che dopo gli Europei inizierà la sua nuova avventura in MLS al Los Angeles FC.PORTIERI: Nava, Sportiello, Torriani.DIFENSORI: Bartesaghi, Calabria, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Jiménez, Simić, Terracciano, Thiaw, Tomori.CENTROCAMPISTI: Adli, Loftus-Cheek, Musah, Pobega, Reijnders, Zeroli.ATTACCANTI: Giroud, Jović, Okafor.Al momento la partita tra Milan e Roma di venerdì 31 maggio non è dotata di copertura televisiva.