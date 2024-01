Milan, Ibrahimovic e Cardinale in spogliatoio: discorso motivazionale alla squadra

Un incoraggiamento importante per il Milan a pochi minuti dalla sfida con la Roma, match valido per la 20ª giornata di Serie A in programma alle 20.45 in un San Siro tutto esaurito. La squadra di Stefano Pioli arriva dall'eliminazione in Coppa Italia contro l'Atalanta e cerca il rilancio in campionato per consolidare il terzo posto e allungare sulla Fiorentina, frenata in casa dall'Udinese.



Come riportato da Milan TV, Zlatan Ibrahimovic (consulente di RedBird) e Gerry Cardinale (proprietario del Milan) hanno caricato la squadra prima del riscaldamento con un discorso motivazionale in spogliatoio.