Milan-Roma è la sfida pomeridiana del 28esimo turno di Serie A: fischio d'inizio alle 21.45, arbitra il signor Giacomelli di Trieste, di seguito i principali episodi da moviola analizzati dalla redazione di Calciomercato.com.



MILAN-ROMA domenica ore 17:15

GIACOMELLI

PAGANESSI – VALERIANI

IV: MANGANIELLO

VAR: ORSATO

AVAR: PRETI



46’ Theo Hernandez finisce a terra in area di rigore sugli sviluppi di un corner. Mancini appoggia la mano destra sulla spalla del terzino rossonero, e con il piede aggancia colpisce il piede destro di Hernandez: per l'arbitro l'entità del contatto non è punibile con il calcio di rigore. Decisione al limite, il Var non può intervenire in quanto Giacomelli ha visto e valutato l'episodio.



23’ Pellegrini interviene duramente, con la gamba tesa, su Bennacer. L’arbitro senza dubbi mostra il cartellino giallo. Fallo al limite, molto duro.