Sarà il signor Chiffi della sezione di Padova a dirigere la sfida delle 18.30, a San Siro, tra Milan e Roma. Il big match del "Meazza" vedrà anche la presenza come assistenti di Vivenzi e Ranghetti, mentre Aureliano sarà il VAR.

Come sempre, racconteremo e analizzeremo gli episodi da moviola più significativi della partita.





19' ZANIOLO E' IL PRIMO AMMONITO: il trequartista della Roma abbatte Messias, interrompendo una ripartenza del Milan: Chiffi estrae il giallo.





5' ABRAHAM COL BRACCIO, IL VAR DECIDE SUL RIGORE PER IL MILAN: Theo Hernandez raccoglie una respinta da calcio d'angolo e calcia verso la porta. Prima della gran parata di Rui Patricio, Abraham interviene col braccio largo e Chiffi, dopo la on field review al VAR, decreta il penalty.